متحدث الصحة يستعرض الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فايروس إيبولا

استعرض الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الإجراءات الاحترازية للوزارة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس الإيبولا كطارئ عالمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجّه برفع درجة الاستعداد الوقائي بجميع المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز فرق الحجر الصحي بالمطارات والموانئ، وتوفير الكوادر الطبية المدربة والمستلزمات الوقائية اللازمة.

وتابع أن الوزير وجّه بإجراء مناظرة طبية دقيقة للمواطنين القادمين من الدول التي سجلت حالات للإصابة بإيبولا أو يشتبه بوجود حالات بها، بالإضافة إلى استيفاء جميع البيانات الصحية وعمل الكارت الصحي بجانب تدوين بيانات التواصل وعنواين الإقامة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو متابعة هؤلاء الأفراد صحيًا، لمدة 21 يومًا، عبر فرق الطب الوقائي بجميع محافظات الجمهورية.

ونوّه إلى تخصيصهم لقاعة منفصلة للمواطنين القادمين من الدول المتأثرة بإيبولا، مؤكدًا متابعتهم الدائمة لمنظمة الصحة العالمية للتعرف على الوضع الوبائي العالمي.

وذكر أن دراسة المخاطر الصحية على المستوى الوطني وعلى مستوى منظمة الصحة العالمية، أكدت انخفاض احتمالية انتقال فيروس الإيبولا لمصر، معلقًا: «إحنا دائمًا ما نستعد ونجهز أنفسنا لأي احتمالات بكل جدية واحترام».