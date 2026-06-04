النائب أشرف أمين يحذر من استخدام مطاعم لنظام الطيبات: خطر على الصحة العامة

قال النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، إنَّه قدم طلب إحاطة بسبب انتشار مطاعم تروج أنها تستخدم نظام الطيبات نظرًا لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الشمس، مساء الأربعاء، أن الغذاء والصحة والعامة يعد خطًا أحمر، موضحًا أن بعض المطاعم بدأت في ترويج هذا الأمر سعيًّا وراء التريند فروجت لهذا النظام.

وأوضح أنّ هذا النظام لا يقوم على أي دراسات أو أبحاث علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها، لكن الأمر يقوم بشكل كامل على الاجتهادات.

ونوه بأن ترويج مثل هذه الأمور يمثل مغامرة بالصحة العامة، مجددا التحذير من أن بعض المطاعم تبحث عن التريند بما يشكل خطرًا على الصحة.

وشدد على ضرورة وقوف الدولة بحزم وحائط صد في مواجهة هذه الأمور، داعيًّا هيئة سلامة الغذاء إلى التفتيش عن الأمر للحفاظ على صحة المصريين.