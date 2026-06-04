أسوشيتد برس: بولتون يوافق على الاعتراف بالذنب في تهمة خاصة بالاحتفاظ بمعلومات سرية

قال مصدر لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) اليوم الخميس، إن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون، وافق على الإقرار بالذنب في اتهام واحد بالاحتفاظ بمعلومات سرية، بموجب اتفاق مع وزارة العدل قد يتيح له تجنب السجن.

ومن شأن الاتفاق أن يحل دعوى جنائية تمت إقامتها في أكتوبر تتضمن اتهام بولتون بـ 18 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بمذكرات شبيهة باليوميات أو مشاركتها مع أفراد أسرته.

وذكر مسئولون أن المذكرات تضم معلومات سرية بينما كان يستعد لكتابة مذكراته عن الفترة التي قضاها في منصبه.

وأوضح المصدر أن بولتون سيواجه أيضا بموجب الاتفاق غرامة قيمتها 25ر2 مليون دولار.

وسيبلغ الحد الأقصى لأي مدة سجن خمس سنوات، لكن الاتفاق يتيح له تجنب قضاء مدة في السجن، لكن تحديد العقوبة يقع في النهاية ضمن اختصاصات القاضي.