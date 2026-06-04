ترامب: تصويت مجلس النواب على تقييد صلاحياتي بشأن الحرب ضد إيران عمل غير وطني

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تصويت مجلس النواب الأمريكي على قرار بشأن صلاحيات الحرب، والذي من شأنه وقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، "بلا معنى".

وأعرب ترامب، عن غضبه من الجمهوريين لانضمامهم إلى الديمقراطيين في دعم هذا الإجراء، ملمحا إلى أنه سيضر بالمفاوضات الجارية مع إيران لإنهاء الحرب.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "بالأمس، في تصويت لا معنى له، صوت مجلس النواب، أربعة جمهوريين سيئين وجميع الديمقراطيين، على تقييد صلاحياتي الحربية، في خضم مفاوضاتي الأخيرة لإنهاء الحرب مع إيران".

وأضاف "من ذا الذي يُقدم على مثل هذا العمل غير الوطني؟ إنهم يعلمون موقف المفاوضات".

وتابع: "الديمقراطيون مدفوعون بمتلازمة كراهية ترامب. يُفضلون فشل بلادنا على منحي انتصارًا آخر، من بين انتصاراتٍ عديدة. أما الجمهوريون الأربعة، فهذه قصة أخرى تماما، إنهم مُتباهون! عليهم أن يخجلوا من أنفسهم. فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

ووافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمس، على قرار يمنع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، مما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وصوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208، بعدما انضم أربعة ‌جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، والذي تضمن توجيهات لترامب بسحب القوات الأمريكية من إيران ما لم يعلن الكونجرس الحرب أو يصدر تفويضا باستخدام القوة العسكرية.

ويمثل التصويت أحدث انتكاسة لترامب في الكونجرس. وهذا التصويت رمزي حتى الآن إلى حد كبير، إذ يتعين أن يحظى أي قرار بموافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذا، كما أن هناك جدلا حول ما إذا كانت قرارات صلاحيات الحرب ستعد دستورية حتى لو وافق عليها الكونجرس.