رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد سيدرس إقرار سبل جديدة لتسريع انضمام دول غرب البلقان للكتلة الأوروبية

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قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي سيدرس إقرار سبل جديدة لتسريع انضمام ست دول من غرب البلقان مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي للقمة المقبلة.

وتسعى كل من ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وصربيا ومونتنيجرو للانضمام للكتلة منذ أعوام، ولكن لم تكمل حتى الآن العملية القائمة على الاستحقاق.

وسعى الاتحاد الأوروبي، مؤخرا لتشجيع الإصلاح في الدول المرشحة للانضمام للكتلة خوفا من تزايد نفوذ الصين وروسيا.

وقال كوستا، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصربية بلجراد: "إذا أردنا تعزيز الثقة بين بعضنا البعض، لن نستطيع أن نوجد هذا الشعور بالإحباط"؛ بسبب التقدم البطئ تجاه الحصول على العضوية.

وستجمع القمة المقررة غدا الجمعة في بلدة تيفات في مونتنيجرو القادة الأوروبيين ومسئولي الدول المرشحة.

وقال كوستا: "سيناقش القادة الأوروبيون غدا مع قادة دول غرب البلقان كيف يمكننا تحسين منهجيتنا للمضى للأمام أسرع وبصورة أفضل".

وأضاف كوستا: "التوسع ليس أمرا خياليا ولكنه أمر يمكن أن يصبح حقيقة خلال الأعوام المقبلة".

وأوضح: "ومن أجل ذلك نحن نحتاج للعمل بصورة أقوى وأسرع".