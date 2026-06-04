الأمين العام لحزب الله: نتيجة المفاوضات المباشرة المذلة للبنان مرفوضة

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ ​نعيم قاسم، اليوم الخميس، أن "نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

ونقلت قناة "المنار" اللبنانية، عن الشيخ نعيم قاسم قوله في بيان صحفي اليوم: "جاءت نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان وهي المرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني بإعلان واشنطن الذي يرسم المبادىء الأساسية التي تراها أمريكا وإسرائيل لخضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى".

وأضاف: "نحن معنيون فقط بوقف العدوان الشامل، بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل"، مشددا أنه يجب أن "يكون وقف إطلاق النار شاملا فلا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان ولا حرية القتل للعدو الإسرائيلي في لبنان وما دام الاحتلال موجودًا فالمقاومة مستمرة".

وتابع: "لم نُعط التزامًا لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه.. وما دام العدوان مستمرًا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة، وسنطاله حيث نقرر ونستطيع، وما دامت قرانا غير آمنة تُقصف وتُهدم ويُقتل شعبنا، فلن تكون المستوطنات آمنة".

وشدد الشيخ نعيم قاسم، على ضرورة أن "يكون الهدف الأساس سيادة لبنان، والتي تتحقق بالحل الحصري وهو إيقاف العدوان الإسرائيلي على لبنان بكل أشكاله جوًا وبرًا وبحرًا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية لينتشر الجيش في جنوب نهر الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة الناس إلى كل قراهم، وإعادة الإعمار".

ودعا قاسم، المسئولين إلى "إيقاف هذه المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة"، قائلا: "لتكونوا أقوى بالتفاف كل شعبكم حول خيار الدولة ذات السيادة بإدارتكم التي سيخضع لها الأعداء حتما".

ووجه الشيخ نعيم قاسم، الشكر لإيران، قائلا إنها "تساعدنا لاستعادة أرضنا وحقنا في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي رغم مواجهاتها الكبرى وتتصدى لتثبيت وقف العدوان وإطلاق النار الشامل في لبنان كجزء من وقف العدوان على إيران".