أعرب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر عن ثقته في قدرات الفراعنة قبل المشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

صرح هاني عبر قناة أون سبورت "لن نكون ضيوف شرف في كأس العالم، بل كلنا عازمون على تحقيق إنجاز غير مسبوق لمصر في كأس العالم، وكلنا على قلب رجل واحد من أجل إسعاد شعبنا".

أضاف "سعيد للغاية بثقة الجهاز الفني بقدراتي، وكابتن حسام حسن يقول لي (فيك رائحة من إبراهيم حسن) الذي يعد أفضل من شغل مركز الظهير الأيمن في تاريخ الكرة المصرية، وأنا سعيد بهذه الإشادة".

وبشأن الاستعداد لمواجهة نجوم كبار خلال الفترة المقبلة مثل فينيسيوس جونيور في ودية مصر والبرازيل، وجيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي خلال مواجهة بلجيكا في كأس العالم، قال لاعب الأهلي "سبق أن قدمت أداء مميزا أمام نجوم كبار، ومهمة إيقاف خطورتهم تقع على الفريق بالكامل وليس لاعبا بعينه".

وسيلعب منتخب مصر وديا ضد البرازيل في الساعات الأولى من يوم الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة بلجيكا وإيران ونيوزلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم.