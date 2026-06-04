عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين: نحسم موقفنا من الاستمرار بالحركة المدنية بعد اجتماع 12 يونيو

قال مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إن الحزب لم يتخذ حتى الآن قرارًا بتجميد عضويته أو الانسحاب من الحركة المدنية الديمقراطية، موضحًا أن المجلس الرئاسي للحزب فوض خلال اجتماعه أمس الأربعاء، طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي للحزب، بحضور اجتماع الحركة المدنية المقرر عقده يوم الجمعة 12 يونيو.

وأضاف حمدان، لـ«الشروق»، أن الحزب سيستمع إلى ما سيُطرح خلال الاجتماع من مناقشات ورؤى بشأن مستقبل الحركة وأدائها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن تقييم جدوى استمرار حزب المحافظين داخل الحركة المدنية من عدمه سيتحدد في ضوء نتائج هذه المناقشات.

وأكد أن الحزب سيحسم موقفه بعد اجتماع الحركة المدنية، موضحًا أنه إذا تبين وجود فائدة سياسية وحزبية من الاستمرار داخل الحركة، فسيتم البناء على ذلك، سواء بتجميد عضوية الحزب في الحركة أو الانسحاب منها، لافتًا إلى أنه حال حدوث هذا الأمر قد يبحث الحزب تشكيل تحالف سياسي مع أحزاب ليبرالية أخرى.