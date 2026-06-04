وزارة الصناعة: مركز سلسلة قيمة الطماطم نموذج لربط التعليم بالإنتاج

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وزارة الصناعة: منصة تدريبية تجمع بين التدريب والإنتاج وتحويل التكنولوجيا إلى قيمة مضافة

انطلقت أعمال المركز التعليمي والخدمي لسلسلة قيمة الطماطم (TLSC) من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، والذي أسهمت في تمويله كمركز تدريبي ومصنع ووسيلة لنقل التكنولوجيا في مصر، عدة مؤسسات دولية وأممية.

وشاركت في التمويل حكومة سلوفينيا، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومؤسسة التمويل الإسلامية للتنمية، من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وقال أحمد مغاوري مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، إن افتتاح المركز بمثابة نموذج متقدم لما يجب أن تكون عليه المشروعات الحديثة.

وأضاف أن المركز يؤسس وينقل التكنولوجيا ويربط بين التعليم والإنتاج، ويعتمد على نهج سلاسل القيمة المتكاملة وتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة.

وقال: "يجمع المشروع بين التدريب والإنتاج ونقل التكنولوجيا والتشغيل بالكامل؛ ما يجعله نموذجًا حيًا شاركت فيه شركات وبدأت الترتيب لشراكات أو التصنيع للغير".

وتابع: "إن مستقبل التصنيع لا يُبنى فقط بالمصانع، ولكن بالعقول الشابة القادرة على التطوير".

وقال الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن هذا المشروع يعكس الدور الحيوي للجامعة في التنمية المستدامة، ويسهم في التصنيع الغذائي.

وأشار أيمن عطية محافظ الإسكندرية، إلى أن المشروع يقدم نموذجًا صناعيًا مهمًا في مصر وأفريقيا.

وتحدث كل من الدكتور باتريك جيلابيرت، ممثل اليونيدو - المكتب الإقليمي في مصر، والدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وسفير سلوفينيا ساشو بودلسنيك، بكلمات أوضحوا خلالها أسباب المشاركة في المشروع.

وأوضحت الدكتورة هبة صبري سلامة عميدة كلية زراعة الإسكندرية، أن المركز يستهدف دعم الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر.