الأهلي يعلن عن إقالة وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين

أعلن نادي الأهلي، اليوم الخميس، إقالة وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين من منصبه ضمن خطة إعادة الهيكلة استعدادا للموسم الجديد.

أشار الأهلي في بيان رسمي "يوجه النادي الشكر إلى الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة، وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع، وتشيد الإدارة بعطائه وأداء المهام المكلف بها على النحو الأمثل، والتزامه بثوابت الأهلي".

أضاف البيان "يعرب النادي عن خالص تقديره لوليد سليمان، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل أحد أبناء الأهلي المتميزين الذين قدموا الكثير داخل الملعب وخارجه".

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق اليوم الخميس إقالة كل من وليد صلاح الدين مدير الكرة، وعادل مصطفى المدرب العام بالجهاز الفني، ويستعد للإعلان عن إقالة الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق وجهازه المعاون بعد التوصل لتسوية مالية.

واتفق مسؤولو الأهلي على سداد راتب 5 أشهر لتوروب، وصرف 10% من إجمالي هذه القيمة للشركة المسؤولة عن إدارة أعمال المدرب الدنماركي.