أردوغان: نطور علاقاتنا مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام والربح المتبادلين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك الخميس، مع نظيره النيجري عبد الرحمن تشياني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأوضح الرئيس أردوغان، أن تركيا "تقف إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة في حربها ضد المنظمات الإرهابية التي تزعزع الاستقرار في إفريقيا وخاصة بمنطقة الساحل".

وأضاف: "نواصل تطوير علاقاتنا مع الدول الإفريقية على أساس الشراكة المتساوية والاحترام والربح المتبادلين".