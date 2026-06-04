جامعة الدول العربية: يوم البيئة العالمي فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يمثل فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا للأجيال القادمة في المنطقة العربية.

يأتي هذا في ضوء احتفال العالم يوم 5 يونيو من كل عام بيوم البيئة العالمى الذى يعقد هذا العام تحت شعار "العمل للمناخ"، حيث يتضمن دعوة الجميع لاتخاذ إجراءات فعالة وتسريع وتيرة العمل المناخي، والاستجابة للرسائل العاجلة التي يرسلها كوكب الأرض.

كما يأتي في ضوء ما يمثله موضوع تغير المناخ كأحد أهم الموضوعات التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية/ الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، من خلال المجموعة العربية التفاوضية بشأن تغير المناخ، والذى يعمل على تنسيق المواقف بين الدول العربية.

من جهته، أكد السفير الدكتور على بن إبراهيم المالكى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية على ضرورة تسريع الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التحول نحو التنمية منخفضة الانبعاثات وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع الآثار المناخية.

تجدر الإشارة إلى تحديد الاحتفال بيوم البيئة العالمى بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 1972، وذلك في ختام مؤتمر ستوكهولم حول البيئة البشرية، باعتبار يوم 5 من شهر يونيو يوماً عالمياً للبيئة، بهدف زيادة الوعى العالمى بقضايا البيئة، وتحفيز العمل الحكومى والمدنى من أجل حماية الكوكب، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم مثل التلوث، التغير المناخى، فقدان التنوع البيولوجى، والاستهلاك غير المستدام.