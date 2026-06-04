ضبط شخصين لاتهامهما بالتعدي بأسلحة بيضاء على عامل توصيل في حدائق القبة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين لاتهامهما بالتعدي على عامل توصيل "دليفري"، بأسلحة بيضاء وإحداث إصابات به، بسبب الخلاف على انتظار المجني عليه بدراجته النارية أمام مطعم بحدائق القبة.

ويأتي ذلك في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام شخصين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة.

وتبين أنه بتاريخ 29 مايو، تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من (القائم على النشر "عامل توصيل" مصاب بجرح قطعي بالوجه– مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء)، بتضرره من شخصين لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابته المنوه عنها، لخلاف على انتظار الدراجة النارية قيادته أمام أحد المطاعم بدائرة القسم.

وأمكن ضبط المشكو في حقهما (مناديا سيارات "بدون ترخيص" – مقيمان بالقاهرة)، وبحوزة أحدهما (السلاح الأبيض المستخدم في التعدي)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.