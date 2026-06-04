كالاس: مقتل جندي من قوات حفظ السلام واستمرار المناوشات يظهران هشاشة وقف إطلاق النار في لبنان

قالت كايا كالاس مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان واستمرار المناوشات يُسلطان الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.
وكتبت كالاس، في منشور على منصة "إكس": "أفضل طريقة للحد من التهديد الذي تمثله جماعة حزب الله هي تعزيز الدولة اللبنانية، وتمكين مؤسساتها، واستعادة حقها الحصري في استخدام القوة، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم 100 مليون يورو إضافية للجيش اللبناني، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
من جهته، قال الأمين العام لحزب الله للبناني نعيم قاسم، إن نتيجة المفاوضات مع إسرائيل "مرفوضة جملة وتفصيلاً".
وأضاف قاسم في كلمة متلفزة، الخميس: ما دامت قرانا تُقصف ويُقتل شعبنا، فلن يكون شمال إسرائيل آمناً. المقاومة ستستمر ما دامت إسرائيل موجودة في لبنان.