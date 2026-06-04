كالاس: مقتل جندي من قوات حفظ السلام واستمرار المناوشات يظهران هشاشة وقف إطلاق النار في لبنان

قالت كايا كالاس مسئولة السياسة ​الخارجية في الاتحاد ‌الأوروبي، اليوم الخميس، إن مقتل جندي من قوات حفظ ​السلام التابعة للأمم ​المتحدة في لبنان واستمرار المناوشات يُسلطان الضوء على ​هشاشة اتفاق وقف إطلاق ​النار المبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية.

وكتبت كالاس، في منشور على ‌منصة "إكس": "أفضل طريقة للحد من التهديد الذي تمثله جماعة حزب الله هي ​تعزيز ​الدولة اللبنانية، وتمكين مؤسساتها، واستعادة حقها الحصري ​في استخدام القوة، ​مضيفة أن الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم 100 مليون يورو ​إضافية للجيش ​اللبناني، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

من جهته، قال الأمين العام لحزب الله للبناني نعيم قاسم، إن نتيجة المفاوضات مع إسرائيل "مرفوضة جملة وتفصيلاً".

وأضاف قاسم في كلمة متلفزة، الخميس: ما دامت قرانا تُقصف ويُقتل شعبنا، فلن يكون شمال إسرائيل آمناً. المقاومة ستستمر ما دامت إسرائيل موجودة في لبنان.