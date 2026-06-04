 كرواتيا: مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كرواتيا: مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة

زغرب (كرواتيا) (أ ب)
نشر في: الخميس 4 يونيو 2026 - 6:27 م | آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2026 - 6:27 م

أفادت الشرطة الكرواتية في بيان اليوم الخميس، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مدينة ميدولين في شبه جزيرة إستريا.

وأفادت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية "هينا" بأن الطائرة كانت ألمانية وقد أقلعت من النمسا.

وأظهرت صور من موقع الحادث حطام الطائرة المتناثر في أحد الحقول، إلى جانب وجود الشرطة ورجال الإطفاء في الموقع.

وقال الطيار المحلي نياز ديليتش لموقع "إنديكس" الإخباري إن الطائرة "دارت بطريقة حلزونية (في الجو) قبل أن ترتطم بالأرض."

ولم يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة ، كما لم تتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية.

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