كرواتيا: مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة

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أفادت الشرطة الكرواتية في بيان اليوم الخميس، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مدينة ميدولين في شبه جزيرة إستريا.

وأفادت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية "هينا" بأن الطائرة كانت ألمانية وقد أقلعت من النمسا.

وأظهرت صور من موقع الحادث حطام الطائرة المتناثر في أحد الحقول، إلى جانب وجود الشرطة ورجال الإطفاء في الموقع.

وقال الطيار المحلي نياز ديليتش لموقع "إنديكس" الإخباري إن الطائرة "دارت بطريقة حلزونية (في الجو) قبل أن ترتطم بالأرض."

ولم يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة ، كما لم تتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية.