تقارير إسبانية: برشلونة يتابع عمر مرموش في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن استمرار اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اسم مرموش تراجع مؤخرًا داخل أروقة النادي الكتالوني بسبب تركيز الإدارة على ملفات أخرى، أبرزها الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، إلا أن اللاعب المصري لا يزال ضمن قائمة المرشحين لتعزيز الخط الأمامي للفريق.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يعتزم متابعة خمسة لاعبين خلال منافسات كأس العالم 2026، يتقدمهم عمر مرموش، في إطار دراسة تدعيم صفوفه بعناصر هجومية جديدة.

وأشارت إلى أن مرموش يحظى بإعجاب مسؤولي برشلونة بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، إلى جانب مساهماته الفنية المتنوعة داخل الملعب، رغم تسجيله 8 أهداف خلال 36 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

وبجانب مرموش، تضم قائمة اللاعبين الذين يتابعهم برشلونة كلًا من جوليان ألفاريز، ومارك كوكوريا، وهاري كين، وبرناردو سيلفا.