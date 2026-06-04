رئيس اقتصادية قناة السويس: القنطرة غرب وجهة مفضلة لاستثمارات المنسوجات والصناعات الغذائية

- جمال الدين يتفقد مصانع القنطرة غرب الصناعية

تفقد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للمنطقة بالإسماعيلية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية قيد التشغيل في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

وتابع جمال الدين مستجدات الأعمال بمشروعات البنية التحتية والمرافق اللازمة لاكتمال تجهيز منطقة القنطرة غرب الصناعية لجذب الاستثمارات بالقطاعات المستهدفة، حيث من المنتظر افتتاح بعض المشروعات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتفقد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنشاءات المبنى الإداري المخصص لتقديم مختلف أنواع الخدمات للمستثمرين وتيسير الإجراءات المقدمة لهم، وتابع الأعمال الجارية في 10 مصانع قيد التشغيل، تنوعت بين 8 مشروعات بقطاع المنسوجات "مفروشات - صناعات نسيجية" والملابس الجاهزة، ومصنع بقطاع الصناعات الغذائية، ومصنع آخر لحقائب السفر.

كما شملت الجولة التفقدية متابعة الموقف التنفيذي لمحطة معالجة الصرف الصحي المكونة من مرحلتين، تصل طاقتهما الإنتاجية الإجمالية إلى 60 ألف متر مكعب يوميا بواقع 30 ألف متر مكعب يوميا لكل مرحلة على حدة.

وأكد وليد جمال الدين أن العمل يجري بكل المشروعات في منطقة القنطرة غرب، التي شهدت نقلة نوعية في حجم الاستثمارات بها خلال فترة زمنية وجيزة، جعلتها وجهة المستثمرين المفضلة خاصة في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المتعلقة بها، وقطاع الصناعات الغذائية، مضيفا أنه يجري إجراء متابعة دورية لمعدلات إنجاز كل المشروعات من البنية التحتية والمرافق والطرق والخدمات الإدارية، والمشروعات الصناعية واللوجستية التي نجحت المنطقة في جذبها خلال الفترة الماضية، والتي جرى افتتاح وتشغيل بعضها فعليا، فيما يشهد عدد آخر من هذه المشروعات الافتتاح والتشغيل الفعلي قريبا.

ونوه جمال الدين بأن منطقة القنطرة غرب تُعد من مراكز التصنيع والتصدير الواعدة التي ستضيف إلى الصادرات المصرية، وتعزز ثقة المستهلكين حول العالم في المنتجات المصرية المصنعة بالشراكة بين الخبرات والاستثمارات الدولية والأيدي العاملة المصرية المدربة وفق أحدث أساليب وتقنيات التصنيع العالمية، لافتا إلى أن الدعم المتواصل من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية كافة هو ما يدفع إلى تحقيق نجاحات وقفزات زمنية في معدلات إنجاز المشروعات لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب.