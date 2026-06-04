رئيس الوزراء: مواقف مصر راسخة لإقرار السلم والأمن في المنطقة ووقف الصراعات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن مواقف مصر راسخة لإقرار السلم والأمن في المنطقة ومنع الصراعات الحالية.

واستعرض مدبولي -خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الجديدة- الموقف الدولي والإقليمي والجهد الذي تبذله الدولة المصرية في استمرار عملية الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بالإضافة إلى المساعي التي تقوم بها القيادة السياسية ووزارة الخارجية في هذه الإجراءات.

وقال رئيس الوزراء: "نتابع نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار هذا الأسبوع من خلال لقاء العديد من المؤسسات الدولية في مصر والمكالمات الهاتفية لعدد من قادة العالم على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى كلمة الرئيس باحتفال مصر بيوم أفريقيا، ما يؤكد على ثوابت الموقف المصري الراسخ في العمل على إقرار السلم والأمن في المنطقة ووقف كل الصراعات الحالية التي تؤثر بصورة سلبية على العالم ومنطقتنا بصورة مباشرة ودعم تنمية القارة الإفريقية وأجندة التنمية حتى 2063 ودور مصر القوى من خلال مشاركتها في كل المؤسسات الأفريقية في دعم كل ملفات التنمية خلال هذه الفترة والفترة القادمة".

وأضاف :"نتابع الموقف الخاص بملف الحرب الحالية حيث يتمنى العالم أجمع أن يتم الإعلان بصورة نهائية عن إقرار عملية وقف الحرب ولكن فى ظل الاعتداءات غير المبررة على الشقيقتين الكويت والبحرين على مدار الأيام الماضية، وأدانت مصر بأشد العبارات هذه الاعتداءات غير المقبولة، وتؤكد على الحفاظ على استقرار كل دول الخليج الشقيقة وعدم المساس بأمنهم واستقرارهم وهذا يظل موقف مصر الثابت والراسخ فى هذا الأمر ".

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "كان هناك لقاء خاص مع رئيس الشركة القابضة للأدوية لمتابعة أدائها في ضوء أهمية الدواء المصري كونه جزء من الأمن القومى في مصر والعمل على رفع كفاءة أداء هذه الشركة ومتابعة تعاظم نسب استحواذها وتواجدها فى السوق من خلال زيادة الإنتاج وإنتاج نوعية أخرى جديدة من الأدوية خاصة الأدوية البيولوجوية والخاصة بأمراض السرطان"، لافتا إلى أن دخول الدولة من خلال هذه الشركة في إنتاج المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء والتي تحتكرها بعض الدول، جعلها تنفذ لأول مرة، باكورة إنشاء مصنع مختص بإنتاج المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأدوية.

وأضاف رئيس الوزراء :"وفيما يخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تم المناقشة والاتفاق على أول مشروعات مراكز توزيع لوجيستية داخل مصر في منطقة قناة السويس، حيث تم تقديم عروض جيدة من الاستثمارات الأجنبية، كما أن هناك أكثر من شركة دولية أبدت رغبتها فى إنشاء مراكز توزيع لوجيستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأكد مدبولي "أن الدولة تسعي لأن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزا عالميا لوجيستيا من خلال العروض شديدة الجدية المقدمة من شركات أجنبية، والتي يتم مناقشتها مع رئيس المنطقة الاقتصادية والوزراء المعنيين لعمل اتفاقية حول إنشاء أول مركز توزيع لوجيستي بصورة نهائية، ليتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ناقش مع وزير الاتصالات متابعة أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحث المستهدفات للعام المالي القادم حتى عام 2030 ،ومتابعة شركات التعهيد والشركات التى تتوسع فى الأسواق المصرية لأول مرة.

وتابع :"بحثنا إنشاء مراكز البيانات بالاشتراك مع وزارة الاتصالات والكهرباء، لأن تلك المراكز تعتمد بشكل كبير على الطاقة"، لافتا إلى أن هناك توجه دولى فى إنشاء مراكز البيانات الخضراء والمعتمدة على الطاقات المتجددة.