يديعوت أحرونوت: الموساد زوّد الأكراد بأسلحة استولى عليها من حماس وحزب الله

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أن جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" زود الميليشيات الكردية بأسلحة استولى عليها من حركة حماس الفلسطينية خلال الحرب على قطاع غزة ومن حزب الله خلال الحرب على لبنان.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء في إطار خطة لإسقاط النظام الإيراني، كما شاركت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في خطة تسليح الأكراد، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغاها في نهاية المطاف تحت ضغط من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب الصحيفة، تلقى الأكراد مساعدات مالية ومركبات، وتم تزويدهم بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية وقذائف هاون.

وفي 5 أبريل الماضي، قال ترامب خلال مقابلة هاتفية مع مراسل شبكة "فوكس نيوز"، تري يينجست، إن الولايات المتحدة أرسلت أسلحة إلى القوات الكردية بهدف تسليح المتظاهرين الإيرانيين.

وتحدث يينجست، عن تفاصيل المقابلة الهاتفية، قائلا: "أبلغني الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة أرسلت أسلحة إلى المتظاهرين الإيرانيين. حيث قال لي: (لقد أرسلنا إليهم الكثير من الأسلحة، أرسلناها عبر الأكراد)". وأضاف أن الرئيس ترامب قال إنه يعتقد أن الأكراد احتفظوا بهذه الأسلحة.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في مارس الماضي، بأن الولايات المتحدة تسلح الجماعات الكردية بهدف إشعال انتفاضة شعبية داخل إيران. وكان الهدف من وراء ذلك هو دفع الجماعات الكردية إلى الاشتباك مع القوات الإيرانية، مما يسهّل على المدنيين الإيرانيين النزول إلى الشوارع للاحتجاج.