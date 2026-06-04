مي فاروق تروج لحفلتها الغنائية في جدة: سعيدة لرؤية جمهوري

روجت المطربة مي فاروق لحفلتها الغنائية المرتقبة في المملكة العربية السعودية، حيث نشرت بوستر الحفلة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت: سعيدة جدًا لرؤية جمهور جدة الغالي، كونوا على الموعد12 يونيو.

ومؤخرا حرصت الفنانة مي فاروق على دعم ومساندة الملحن والمطرب نادر نور، بعد أن نشر رسالة مؤثرة تحدث فيهاعن معاناته خلال السنوات الأخيرة وصعوبة عودته إلى الساحة الفنية.

وكتبت مي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: أنا كنت واخدة إجازة شوية ورجعت أشتغل على حاجات، وأول الأسماء اللي كنت قايلة إني حابة أتعامل معاها هو إنت يا نادر، ومحمد شاهد على الكلام ده. وبما إنك أخونا الغالي ومبدع دايمًا، فأنا عايزة أعمل أغنية من ألحانك، من فضلك.. مش إحنا كنا قايلين كده برضه؟».