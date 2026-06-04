 رسميا.. الأهلي يعلن الاستغناء عن وليد صلاح الدين بعد 9 أشهر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رسميا.. الأهلي يعلن الاستغناء عن وليد صلاح الدين بعد 9 أشهر

محمود باهي
نشر في: الخميس 4 يونيو 2026 - 3:15 م | آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2026 - 3:15 م

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، الاستغناء عن وليد صلاح الدين مدير الكرة، وذلك بعد تسعة أشهر من توليه المسؤولية.

قال الأهلي في بيان رسمي "وجّه النادي الشكر للكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، على الفترة التي قضاها في موقع المسئولية ضمن منظومة العمل بقطاع كرة القدم".

وأضاف البيان "يُعرب النادي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها وليد صلاح الدين طوال فترة عمله، وحرصه على أداء مهمته على الوجه الأكمل بما يحقق مصلحة الأهلي، ويتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة".

يذكر أن الأهلي أسند مهمة مدير الكرة لوليد صلاح الدين في أوائل سبتمبر الماضي، حيث عمل في الجهاز الفني المؤقت مع عماد النحاس، واستمر مع الدنماركي ييس توروب.

وقرر الأهلي إقالة الجهاز الفني بالكامل بعد خسارة ألقاب الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة ودوري أبطال أفريقيا، والاكتفاء بتحقيق لقب كأس السوبر.

 


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