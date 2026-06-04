تحت عنوان «أربع سنوات في صحبة الأرواح الجميلة»، تحتفل دار الأوبرا المصرية بمرور أربعة أعوام على انطلاق سلسلة لقاءات «أرواح في المدينة»، إعداد وتقديم الكاتب الصحفي محمود التميمي، وذلك في إطار مشروعه الثقافي «القاهرة عنواني»، وضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري بإشراف رشا الفقي.

وتقام الأمسية في السادسة مساء السبت 6 يونيو على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويتخللها فقرة فنية تقدمها فرقة «أعز الناس» الموسيقية.

وتستعرض الأمسية أبرز الموضوعات التي تناولها المشروع خلال عامه الرابع، حيث يواصل الكاتب والباحث محمود التميمي سرد قصص وملامح الشخصية المصرية وعلاقاتها بالأماكن البارزة، إلى جانب رصد مراحل تطور المجتمع المصري.

يُشار إلى أن سلسلة لقاءات «أرواح في المدينة» تُقام برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، وتأتي ضمن الأنشطة الهادفة إلى إحياء سيرة الرموز المصرية في مختلف مجالات الإبداع، باعتبارها أحد مسارات الحفاظ على الذاكرة الوطنية المصرية.