هشام نصر: لم ينفذ قرار إيقاف القيد ونقترب من حل أزمة مصدق

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن إدارة النادي تعمل بشكل مكثف لحل ملف اللاعب صلاح مصدق، مشيرًا إلى أن قرار الإيقاف التأديبي لم يتم اعتماده أو تنفيذه بشكل رسمي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وأن الأمور ما زالت في إطار المحاولات الودية للتوصل إلى حل نهائي.

وأوضح نصر، في تصريحات لقناة “مودرن”، أن إدارة الزمالك تتعامل مع الملف بهدوء، وتحرص على الوصول لاتفاق مع اللاعب، واصفًا إياه بأنه “لاعب خلوق ويُقدّر النادي وظروفه”.

وأضاف أن النادي يعمل على إنهاء الأزمة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ثقته في عدم وصول العقوبة إلى إيقاف قيد لفترتين.

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن الإدارة تواجه تحديات مالية في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، موضحًا أن بعض اللاعبين لا يتحملون الضغوط في ظل وجود أزمات مالية، وهو ما يدفع النادي لتفضيل التوازن في الإنفاق والحفاظ على الاستقرار الفني.

وضرب مثالًا بملف اللاعب محمود بنتايك، مؤكدًا أن القرار كان يعتمد على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وكشف هشام نصر أن مجلس الإدارة نجح في حل أزمة القيد 4 مرات حتى الآن، مؤكدًا أن النادي سدد أكثر من 6.5 مليون دولار لإنهاء عدد من القضايا.

وأضاف أن المجلس الحالي، إلى جانب مساهمات من بعض الداعمين، وعلى رأسهم ممدوح عباس الرئيس الشرفي للنادي، ساهموا بما يزيد عن 650 مليون جنيه لدعم الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأكد نصر أن النادي سيحصل على الرخصة الإفريقية، مشيرًا إلى فتح باب المفاوضات مع عدد من الأطراف لحل الملفات المالية قبل 30 يونيو، عبر تسويات واتفاقات رسمية مع اللاعبين والمدربين.

وتحدث نائب رئيس الزمالك عن وجود تواصل من بعض رجال الأعمال لدعم النادي ماليًا، مؤكدًا أن هناك مسارات متعددة يتم دراستها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بمقر النادي بميت عقبة، حيث يظل خيار الشراكة أحد أبرز السيناريوهات المطروحة.

واختتم هشام نصر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تسير في اتجاه واضح لإنهاء الأزمات المتراكمة، وإعادة الاستقرار الإداري والمالي قبل انطلاق الموسم الجديد.