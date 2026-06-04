رئيس هيئة الاستثمار: تطوير منظومة شكاوى المستثمرين والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الخدمات وجذب الاستثمارات

- عوض: تطوير منظومة تلقي شكاوى واستفسارات المستثمرين لتعزيز سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات

في إطار توجيهات محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمتابعة تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، عقد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع قيادات والعاملين بالإدارة العامة للمتابعة، والإدارة العامة لعلاقات العملاء، والإدارة العامة للدعم المعرفي والترجمة، والإدارة العامة للسكرتارية، لمتابعة سير العمل واستعراض آليات تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عوض أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة المركزية للمكتب الفني، باعتبارها حلقة الوصل بين قطاعات الهيئة المختلفة والسلطة المختصة، من خلال متابعة تنفيذ التكليفات والإجراءات وفقًا لتوجيهات الرئيس التنفيذي ونواب الهيئة، بما يسهم في دعم سرعة اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين.

كما استعرض رئيس الهيئة دور الإدارة العامة لعلاقات العملاء باعتبارها إحدى قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين، من خلال استقبال الاستفسارات والشكاوى والملاحظات والعمل على سرعة التعامل معها وتذليل التحديات، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

وشدد على أهمية تطوير آليات تلقي ومتابعة الشكاوى والاستفسارات لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم، بما يعزز مناخ الاستثمار ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وتناول الاجتماع سبل تطوير منظومة المتابعة والتنسيق بين مختلف قطاعات الهيئة، بما يضمن سرعة تداول المعلومات ودقة تنفيذ التكليفات، إلى جانب تعزيز منظومة الحوكمة والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء.

وأكد عوض أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير بيئة العمل، بما يدعم جهود التحول الرقمي داخل الهيئة، ويوفر الوقت والجهد للعاملين، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الهيئة في تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.