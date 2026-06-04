تستعد المطربة أنغام، بالاشتراك مع الفنان ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي مشترك في العاصمة الكويتية الكويت غدًا الجمعة، على خشبة المسرح الوطني – مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

ووصفت الجهة المنظمة الحفل: "استعدوا لليلة استثنائية تجمع بين البرنس ماجد المهندس وصوت مصر أنغام في أضخم حفلات الموسم.. في أجواء تفيض بالرقي والجمال، حيث يلتقي الجمهور الكويتي بنجمين من عمالقة الطرب في قلب الكويت".

وعلى ناحية أخرى، يستعد ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي آخر يوم 20 يونيو الجاري ضمن فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان موازين – إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط، على خشبة مسرح منصة النهضة.

فيما تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي آخر في العاصمة البحرينية المنامة يوم 12 يونيو الجاري، على خشبة مسرح مركز البحرين الوطني للمعارض، وهو الحفل الذي يأتي في إطار احتفال البحرين بموسم الصيف، إذ تم التعاقد أيضًا مع كل من نانسي عجرم ووائل كفوري لإحياء حفلات فنية هناك.

كما انتهت أنغام من إحياء حفل غنائي يوم 29 مايو الماضي على خشبة مسرح ثنايا العلا في المملكة العربية السعودية.