حزب الله يستهدف تجمّعات لآليّات الجيش الإسرائيلي وجنوده في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين، اليوم الخميس، أن عناصره استهدفوا تجمّعات لآليّات وجنود الجيش الإسرائيليّ.

وقال "حزب الله" في بيان، إن مقاتليه استهدفوا‏ تجمّعًا لآليّات الجيش الإسرائيليّ وجنوده في بلدة القنطرة جنوب لبنان بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

وأعلن في بيان ثان، أن مقاتليه استهدفوا عند السّاعة 20:00 و21:00 أمس الأربعاء تجمّعات لآليّات الجيش الإسرائيليّ وجنوده عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشّقيف وفي بلدة رشاف جنوب لبنان بِسربَين من المُسيّرات الانقضاضيّة.

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيانات سابقة، اليوم الخميس، أن عناصره تصدوا لطائرة مسيّرة إسرائيليّة في أجواء جنوب لبنان، واستهدفوا تموضعًا قياديًّا إسرائيليّاً في محيط قلعة الشّقيف في جنوب لبنان.