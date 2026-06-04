منتخب ناشئات السلة يبدأ استعداداته للمشاركة في كأس العالم بالتشيك

بدأ منتخب مصر للناشئات تحت 17 عامًا لكرة السلة معسكره المغلق باستاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في التشيك خلال الفترة من 11 إلى 19 يوليو المقبل.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات قبل خوض المنافسات العالمية، حيث وضع الاتحاد المصري لكرة السلة برنامج إعداد مكثف يتضمن معسكرات خارجية ومباريات ودية قوية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب إلى إسبانيا خلال الفترة من 19 إلى 29 يونيو لإقامة معسكر تدريبي بمدينة مالجا، يتخلله أربع مباريات ودية أمام منتخبات إسبانيا والتشيك وكوت ديفوار.

وعقب العودة إلى مصر، يخوض المنتخب محطة إعداد أخيرة في ألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 9 يوليو، تتضمن مباراتين وديتين أمام المنتخب الألماني، قبل السفر مباشرة إلى التشيك للمشاركة في البطولة.

ومن المنتظر إعلان القائمة الأولية للمعسكر الإسباني قبل 9 يونيو، على أن تضم البعثة 14 لاعبة، بينما يقود المنتخب فنيًا محمد محروس، الذي يسعى مع جهازه المعاون لتجهيز بطلات أفريقيا بأفضل صورة ممكنة قبل المونديال.