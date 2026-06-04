بريطانيا: ستارمر يصف وفيات تحطم مروحية عسكرية بالمأساوية للغاية

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وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الوفيات الناجمة عن حادث تحطم مروحية عسكرية بـ"المأسوية للغاية".

ومن جانبها، أفادت وزارة الدفاع بأنه تم إبلاغ أسر الضحايا بالحادث.

وكانت البحرية الملكية البريطانية أعلنت أمس الأربعاء مقتل 3 من أفرادها إثر تحطم مروحية خلال تدريب عسكري في جنوب غرب إنجلترا.

وسقطت المروحية في مقاطعة ديفون، بجنوب غرب إنجلترا، تمام الساعة الرابعة صباحا.

وقال قائد البحرية الملكية البريطانية، الجنرال جوين جينكنز، في بيان: "أعلن، ببالغ الحزن، أن ثلاثة من أفراد طاقم مروحية طراز (ميرلين إم كيه 4)، التابعة للبحرية الملكية، قد لقوا حتفهم إثر تحطمها في الساعات الأولى من صباح اليوم قرب سورتون في ديفون".

وأضاف جينكنز إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، وأكد أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

ولم تتسن معرفة سبب الحادث على الفور.

وعادة ما تقل مروحيات ميرلين، مثل المروحية (ميرلين إم كيه 4) التي تعرضت للحادث، طاقما من أربعة أفراد ويمكن أن تقل ما يصل إلى 24 فردا.