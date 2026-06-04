واشنطن تزود تونس بالعشرات من سيارات حماية الحدود البرية

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تسلم الجيش التونسي العشرات من سيارات الهامر رباعية الدفع من الولايات المتحدة، في خطة لتعزيز قدراته العملياتية في مكافحة أنشطة التهريب والجريمة المنظمة عبر الحدود.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية عبر موقعها على شبكة الانترنت، استلام 48 سيارة هامر بالقاعدة الجوية "العوينة"، بحضور السفير الأمريكي بتونس وكوادر عسكرية ومدنية رفيعة المستوى من الطرفين.

وقالت الوزارة إن هذه العربات ستعزز القدرات العملياتية للجيش وتدعم جاهزيته خاصة في مجال حماية الحدود البرية ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والتصدي لكل الأنشطة غير الشرعية.

ويكافح الجيش التونسي لتعقب شبكات التهريب عبر الحدود مع ليبيا والجزائر بجانب تشديد الرقابة على تدفقات الهجرة غير النظامية وتسلل متشددين عبر الحدود الصحراوية.

وتابعت الوزارة في بيان لها قائلة إن هذه الصفقة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها كل من تونس والولايات المتحدة الأمريكية لمزيد تعزيز التعاون العسكري بينهما، وتأكيد العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتحظى تونس منذ عام 2015، برتبة حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) للولايات المتحدة الأمريكية.

ويمنح هذا التصنيف تونس امتيازات عسكرية واستراتيجية، منها التعاون الدفاعي المتقدم والحصول على معدات حساسة والتدريب العسكري.