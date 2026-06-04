إيران: المطلب الأساسي في لبنان انسحاب إسرائيل إلى حدود 28 فبراير

- قائد فيلق القدس: تقديم الدعم إلى حزب الله الذي يقاوم إسرائيل واجب على إيران

صرح قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من المناطق التي تحتلها في جنوبي لبنان.

جاء ذلك في بيان نشره الخميس، تعليقا على الاتفاق بين بيروت وتل أبيب بشأن تنفيذ وقف لإطلاق النار في ختام جولة مفاوضات رابعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد قاآني أن دعم "حزب الله" الذي يقاتل إسرائيل في لبنان "واجب على إيران"، وأن "تدمير إسرائيل بالنسبة للمسلمين هدف قابل للتحقيق".

وأوضح أن "المطلب الأساسي للمقاومة هو انسحاب الكيان الغاصب (إسرائيل) إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي".

وفجر الخميس، أفاد بيان لبناني أمريكي إسرائيلي بأن بيروت وتل أبيب اتفقتا، في ختام جولة مفاوضات رابعة بواشنطن، على تنفيذ وقف لإطلاق النار.

ويعتمد هذا الاتفاق على الوقف الكامل لنيران "حزب الله" التي يرد بها على خروقات إسرائيل، وإخلاء عناصره من منطقة جنوب الليطاني جنوبي لبنان.

وعقب ذلك، وصف الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بأنها "عبثية ومذلة ومخزية"، معتبرا نتيجتها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

وعلى خلفية حرب إيران، ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلفَ 3 آلاف و516 شهيدا و10 آلاف و674 جريحا حتى الأربعاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.