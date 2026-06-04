اضطرابات واسعة النطاق في روما بسبب إعصار وهطول الأمطار الغزيرة

شهدت العاصمة الإيطالية روما، أحوالا جوية عنيفة تسببت في اضطرابات واسعة النطاق، بعدما ضربت عاصفة تورنادو المدينة مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى اقتلاع أشجار وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق.

وأفادت وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية، اليوم الخميس، بأن الرياح القوية إلى اقتلاع كشك داخل أحد الأسواق، قبل أن يرتطم بسيارة متوقفة، فيما سارعت فرق الطوارئ إلى التدخل لإزالة الأشجار والحطام من الطرق الرئيسية.

وتعرضت أحياء نومينتانو وسالاريو وباريولي لفيضانات واسعة، إذ غمرت المياه الشوارع وتسببت في شلل مروري شبه كامل، بينما كادت بعض السيارات أن تغرق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ولم تقتصر موجة الطقس السيئ على العاصمة الإيطالية، إذ شهدت مناطق عدة في البلاد عواصف رعدية وأمطارا غزيرة وفيضانات، خاصة في أقاليم فريولي وتوسكانا ولاتسيو، ما دفع السلطات إلى متابعة الأوضاع واتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية، بحسب "أنسامد".

وتواصل فرق الحماية المدنية والجهات المختصة مراقبة تطورات الحالة الجوية وتقييم الأضرار الناجمة عن العاصفة في المناطق المتضررة.