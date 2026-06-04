مسلحون يخطفون 7 طلاب من مدرسة في شمال غرب نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، أن مسلحين داهموا مسكنا خارج الحرم المدرسي في شمال غرب نيجيريا وخطفوا سبعة طلاب.

وقال المتحدث باسم الشرطة يزيد أبو بكر، في بيان، إن الهجوم وقع في وقت مبكر من امس الأربعاء، في منطقة كاورا نامودا بولاية زامفارا التي يمزقها الصراع. وتمكن أحد الطلاب من الفرار وهو في عهدة الشرطة.

وأضاف المتحدث، أنه من غير الواضح أين اقتيد الطلاب ولكن الجهود جارية لإنقاذ الستة الباقين.

وكانت زامفارا مرتعا للعصابات المسلحة التي تنفذ عمليات خطف للحصول على فدية وزادت حالات خطف الطلاب في السنوات الأخيرة عبر البلاد.

ووجد إحصاء أجرته صحيفة بريميام تايمز المحلية أن المسلحين خطفوا 1900 طالب على الأقل من 20 مدرسة منذ خطف أكثر من 200 تلميذة في 2014 من شيبوك في ولاية بورنو.