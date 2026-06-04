ارتفاع الإنتاج الصناعي في إسبانيا بنسبة 2% خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الإسباني، اليوم الخميس، ارتفاع الإنتاج الصناعي في إسبانيا للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي.
وبحسب البيانات المعدلة وفقا للتقويم، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.9% في مارس الماضي، للشهر الثاني على التوالي.
أما وفق البيانات غير المعدلة، ارتفع نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.2% خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.2% في في مارس الماضي.
وأظهرت البيانات التفصيلية، أن ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال أبريل الماضي جاء مدفوعا بارتفاع جميع قطاعات الإنتاج، باستثناء قطاع السلع الاستهلاكية.
وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية والطاقة بنسبة 3.6% و2.4% على التوالي.
وارتفع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 2.1%.
وفي المقابل، تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0.6%.
وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أبريل الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.4% في مارس الماضي.