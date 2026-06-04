الألبان يتظاهرون احتجاجا على مشروع عقاري فخم على صلة بصهر ترامب

نزل المتظاهرون إلى شوارع العاصمة الألبانية تيرانا في وقت متأخر من أمس الأربعاء؛ للتظاهر احتجاجا على مشروع عقاري فخم على صلة بجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء الألبانية (أيه تي أيه).

وأضافت الوكالة، أن الحشد سار إلى مكتب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، مطالبين بوقف مشروع البناء المطل على البحر الادرياتيكي القريب من بلدة زفيرنيك.

وتقع مواقع البناء المقررة في نطاق محمية طبيعية حول بحيرة نارتا في دلتا نهر فيوسا، وهي واحدة من أهم المناطق الرطبة في ألبانيا.

ويخشى المدافعون عن البيئة، أن البناء المقرر للفنادق الفخمة ومجمعات الفلل ومنشآت الترفيه على مساحة 45 هكتارا يمكن أن يسبب ضررا دائما للنظام البيئي الحساس في منطقة دلتا فيوسا.

اندلعت الاشتباكات مع الشرطة على هامش المسيرة مساء أمس. واستخدمت خراطيم المياه لدفع المتظاهرين. ولم تذكر وسائل الإعلام وقوع اعتقالات أو إصابات.

وقال راما إن المخاوف التي أعرب عنها المتظاهرون مستندة إلى "تقارير مضللة وخاطئة" انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في مقابلة أجراها مع شبكة سي.إن.إن. الأمريكية واستشهدت بها وسائل الإعلام الألبانية.

واستبعد قطعيا وقف المشروع مثلما يطالب المتظاهرون.

والمقاول العام للمشروع هو شركة أفينيتي بارتنرز المدعومة من كوشنر صهر ترامب.