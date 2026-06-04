شوبير يهاجم إدارة الزمالك: الجماهير تعيش حالة قلق مستمر

وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب تزايد القضايا المرفوعة ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وما يترتب عليها من أزمات مالية وإدارية متلاحقة.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية أن الزمالك كان يواجه 18 قضية، قبل أن يتم حل اثنتين منها ليصبح العدد 16 قضية، مشيرًا إلى ظهور قضية جديدة مؤخرًا تخص أحد مساعدي الجهاز الفني السابق، انتهت بحكم مالي بقيمة 63 ألف دولار.

وأكد شوبير أن تكرار القضايا أصبح مصدر قلق كبير لجماهير الزمالك، قائلًا إن المشجع لا يجب أن يستيقظ يوميًا على أنباء جديدة تتعلق بمشكلات قانونية، خاصة لنادٍ بحجم القلعة البيضاء.

وأضاف أن إجمالي الالتزامات المالية على النادي يواصل الارتفاع بسبب الفوائد والغرامات، متوقعًا أن يتجاوز الرقم الإجمالي حاجز 6.5 مليون دولار، أي ما يقارب 400 مليون جنيه مصري.

وأشار شوبير إلى أن استمرار هذه الأزمات قد يؤثر بشكل مباشر على ملف القيد، إلى جانب الضغوط المتعلقة بالرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن الجماهير أصبحت في حالة قلق دائم بشأن مستقبل الفريق.

كما تطرق إلى ملف اللاعب صلاح مصدق، معتبرًا أنه أحد الملفات التي زادت من تعقيد المشهد داخل النادي، في ظل الجدل حول قرارات إيقاف القيد.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن التأخر في حسم الملفات والتفاوض مع اللاعبين والمدربين ساهم في تفاقم الأزمة، مشددًا على ضرورة التعامل الجاد مع القضايا المالية والإدارية بدلًا من استمرار تراكمها.

وقال إن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا حاسمة وسريعة، حتى يتمكن النادي من تجاوز أزماته واستعادة الاستقرار الإداري والفني.