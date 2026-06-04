كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول نادي ريال مدريد في مفاوضات مبدئية لاستهداف المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، لاعب أرسنال الإنجليزي، بناءً على توصية من البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني المحتمل للنادي الملكي.

وأفادت التقارير أن مورينيو بات قريبًا من تولي قيادة ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، حيث يسعى إلى وضع بصمته مبكرًا من خلال تحديد احتياجات الفريق في سوق الانتقالات.

وبحسب ما ذكره موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن مورينيو طلب بشكل مباشر من إدارة ريال مدريد التعاقد مع كالافيوري، معتبرًا أنه خيار مناسب لتعزيز الخط الخلفي بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي.

ويُعد تعدد أدوار المدافع الإيطالي أحد أبرز العوامل التي دفعت المدرب البرتغالي للاقتناع به، في ظل رغبته في بناء منظومة دفاعية أكثر مرونة وقوة.

وكان أرسنال قد نجح في التعاقد مع كالافيوري قادمًا من بولونيا في صيف 2024 مقابل 44 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز، إلا أن الإصابات التي تعرض لها اللاعب أثرت على استمراريته مع الفريق اللندني.

ورغم ذلك، لا يزال اللاعب يحظى بثقة فنية كبيرة داخل أروقة أرسنال، في ظل توقعات بعودته لمستواه الكامل خلال الفترة المقبلة.

ويأتي اهتمام ريال مدريد بالمدافع الإيطالي في إطار التحضيرات المبكرة للموسم الجديد، خاصة مع توقعات بحدوث تغييرات فنية كبيرة داخل الفريق حال إتمام التعاقد مع مورينيو رسميًا.

وتشير التقارير إلى أن النادي الملكي يدرس عددًا من الخيارات الدفاعية، إلا أن كالافيوري يبدو أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة حتى الآن.