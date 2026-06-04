النيابة الإدارية بكفر الشيخ تحقق في واقعة ضبط أغذية يشتبه بعدم صلاحيتها داخل مطعم

تحقق النيابة الإدارية بكفر الشيخ، مع مالك مطعم وعدد من العاملين به حول ما أثير على عدد من منصات التواصل الاجتماعي من ضبط أغذية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالمطعم في مدينة "مطوبس".

كما أمرت النيابة، باستدعاء مسئول سلامة الغذاء ومفتش الرقابة التموينية؛ لتقديم تقريرهما بنتيجة الفحص.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما جرى تداوله عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن ضبط أحد المطاعم المُدار دون ترخيص بمدينة "مطوبس" بمحافظة كفر الشيخ، ووجود أصناف من الأطعمة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

إذ أحال المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة الإدارية بمطوبس، الواقعة إلى التحقيق العاجل.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد ممدوح رئيس النيابة، عن سابقة تشكيل لجنة من إدارتي التموين والطب البيطري، ضبطت أغذية مشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل مطعم يُدار دون ترخيص.

وتحرر محضر بالواقعة وجرت إحالته إلى النيابة العامة، التي أمرت بإعدام المضبوطات بعد ورود تقرير الفحص الفني بعدم صلاحيتها، مع اتخاذ إجراءات الغلق الإداري للمطعم.

وبناءً عليه، ترأس المستشار مدير النيابة، فريقًا من أعضائها ضم كلًا من محمد ممدوح، رئيس النيابة، وإيهاب جاويش، وكيل النيابة، وبرفقتهم لجنة مشكلة من رئيس مجلس مدينة مطوبس، ومديري إدارتي الطب البيطري والتموين، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، حيث انتقلت اللجنة صباح أمس الأربعاء لإجراء المعاينة للمطعم غير المرخص.

وتبين من المعاينة، عدم استكمال إجراءات الغلق القانونية للمنشأة، ووجود أصناف أطعمة مخزنة داخل المطعم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبناءً عليه جرى توجيه اللجنة المرافقة من الجهة الإدارية لإعمال شئونها حيال تلك المضبوطات، ومتابعة تنفيذ قرار الغلق الصادر للمطعم.

وجارٍ استكمال التحقيقات.