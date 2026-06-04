مودي يلتقي رودريجيز في نيودلهي في ظل توسيع الهند لوارداتها من النفط الفنزويلي

أجرى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، محادثات مع رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز، اليوم الخميس، في إطار سعي نيودلهي لتعزيز العلاقات مع الدولة الغنية بالنفط في أمريكا الجنوبية، في أعقاب اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

وقال المسئول الرفيع في وزارة الخارجية الهندية رودريندرا تاندون، إن المحادثات التي عقدت في نيودلهي ركزت على تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

وأضاف تاندون، أن فنزويلا أصبحت، في الأسابيع الأخيرة، ثالث أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند.

وبحث مودي ورودريجيز، فرص استثمار الشركات الهندية في قطاعات فنزويلا، من بينها التعدين والمعادن الحيوية والأدوية والسيارات.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت زادت فيه الهند وارداتها من النفط الخام الفنزويلي في الأشهر الأخيرة، مما جعل فنزويلا مورداً أكثر أهمية لثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

والتقت رودريجيز بوزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، ومن المقرر أن تجري محادثات مع وزير النفط، هارديب سينج بوري.

ومن المتوقع أيضا أن تزور رودريجيز منشآت في قطاعات الطاقة والأدوية والسيارات في الهند.