مدرب المغرب يرفع راية التحدي بعد الوصول لأمريكا: جاهزون لكأس العالم 2026

أبدى محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ثقته في قدرة "أسود الأطلس" على تقديم بطولة قوية خلال منافسات كأس العالم 2026، وذلك عقب وصول بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لخوض غمار المونديال.

وأكد وهبي، في تصريحات للموقع الرسمي لـالاتحاد الدولي لكرة القدم، أن المنتخب المغربي حضر إلى الولايات المتحدة بطموحات كبيرة ورغبة قوية في إسعاد الجماهير المغربية خلال البطولة العالمية.

وقال مدرب أسود الأطلس: "نحن هنا لتقديم أفضل ما لدينا ومن أجل إسعاد الجماهير المغربية في المسابقة العالمية".

وأضاف: "ندرك جيدًا أن مهمتنا لن تكون سهلة في ظل قوة المنافسة، لكننا جاهزون لهذه البطولة، وسنعمل على تمثيل المنتخب المغربي بأفضل صورة ممكنة".

ويسعى المنتخب المغربي إلى مواصلة نتائجه المميزة على الساحة العالمية، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا في النسخ الأخيرة من البطولة، وسط آمال جماهيره بتقديم مشوار جديد يليق بمكانة أسود الأطلس في كأس العالم 2026.