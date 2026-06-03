نتنياهو: ترامب يعتقد أن قضية اليورانيوم الإيراني يمكن حلها دبلوماسيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه قادر على حل مشكلة تخصيب إيران لليورانيوم من خلال الضغط الدبلوماسي والمفاوضات الصارمة.

وذكر نتنياهو، في مقابلة مع سي إن بي سي: "يعتقد ترامب أنه قادر على حل مشكلة التخصيب من خلال الضغط الدبلوماسي والمفاوضات الصارمة. وأعتقد أنه ينبغي منحه فرصة".

وقال نتنياهو إنه يتفق مع ترامب على النقاط الرئيسية المتعلقة بإيران، مضيفا: "نختلف أحيانا في بعض الجوانب التكتيكية، لكننا نتوصل إلى حلول".

وتابع: "علاقتي بترامب هي نفسها هو يحترمني، وأنا أحترمه. دائما ما نجد طريقة لحل خلافاتنا".