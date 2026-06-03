 نتنياهو: ترامب يعتقد أن قضية اليورانيوم الإيراني يمكن حلها دبلوماسيا - بوابة الشروق
الأربعاء 3 يونيو 2026 7:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

نتنياهو: ترامب يعتقد أن قضية اليورانيوم الإيراني يمكن حلها دبلوماسيا

وكالات
نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 6:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 6:33 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه قادر على حل مشكلة تخصيب إيران لليورانيوم من خلال الضغط الدبلوماسي والمفاوضات الصارمة.

وذكر نتنياهو، في مقابلة مع سي إن بي سي: "يعتقد ترامب أنه قادر على حل مشكلة التخصيب من خلال الضغط الدبلوماسي والمفاوضات الصارمة. وأعتقد أنه ينبغي منحه فرصة".

وقال نتنياهو إنه يتفق مع ترامب على النقاط الرئيسية المتعلقة بإيران، مضيفا: "نختلف أحيانا في بعض الجوانب التكتيكية، لكننا نتوصل إلى حلول".

وتابع: "علاقتي بترامب هي نفسها هو يحترمني، وأنا أحترمه. دائما ما نجد طريقة لحل خلافاتنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك