الجهاد الإسلامي: الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال القصف المتواصل واستهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كافة.

وأضافت في بيان، مساء الأربعاء، أن اعتداءات اليوم أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، جراء عمليات القصف والتدمير الممنهج التي تستهدف مختلف مناطق القطاع، في استمرار لجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني ومواصلة الحصار الإنساني على قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه في الضفة الغربية المحتلة، تواصل سلطات الاحتلال فرض سياسة الضم عبر التوسع الاستيطاني، إذ صادقت ما تُسمى اللجنة اللوائية العليا للتخطيط التابعة للاحتلال على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في عدد من المستوطنات شمالي وجنوبي الضفة الغربية، في خطوة تستهدف ترسيخ ضم الضفة وتهويدها.

ونوهت إلى أن هذه الجرائم المتواصلة تفرض على الدول الضامنة والجهات الراعية والمؤسسات الدولية والحقوقية الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف العدوان وجرائم الاحتلال، وضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشددت على ضرورة التحرك الفوري لوقف السياسات الاستيطانية والتوسعية والإجراءات الأحادية التي تستهدف الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، ووضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة وملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل.