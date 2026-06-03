 14 قتيلا على الأقل خلال سرقة ماشية بجنوب السودان - بوابة الشروق
الأربعاء 3 يونيو 2026 7:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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14 قتيلا على الأقل خلال سرقة ماشية بجنوب السودان

وكالات
نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 7:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 7:31 م

 


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