14 قتيلا على الأقل خلال سرقة ماشية بجنوب السودان

قتل 14 شخصا على الأقل، في هجوم مرتبط بسرقة ماشية في جنوب السودان، بحسب ما أفادت مسئولة محلية لوكالة الصحافة الفرنسية.



وقالت نياكينيا يوهانس كياه وزيرة الإعلام في ولاية الوحدة (شمال) إذ وقع الحادث، إن من بين الضحايا ستة أطفال وفتاة وامرأة.



وتُعد النزاعات الدامية على المياه والمراعي، بالإضافة إلى سرقة الماشية، شائعة في البلد الفقير وغير المستقر في شرق إفريقيا والذي يشهد ظواهر جوية متطرفة بينها جفاف وفيضانات.



وأفادت كياه، بأن حوالى 200 رأس من الماشية سرقت في مقاطعة روبكونا خلال الهجوم الذي نفذه مسلحون شباب من منطقة روينج المجاورة، مضيفة أن عدد القتلى قد يرتفع.



وفي حديث للوكالة، نفى سالفا نيوك رئيس قسم الإعلام في روينج، هذه الاتهامات ووصفها بأنها "باطلة".



وأفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، بمقتل 16 شخصا على الأقل في هجوم نُسب إلى مجموعة مسلحة من قبيلة الدينكا استهدف مخيما لرعاة النوير.



ويشهد جنوب السودان، اشتباكات متكررة بين المجموعتين العرقيتين منذ استقلاله عن السودان عام 2011، وفي مارس، قتل مسلحون 169 شخصا على الأقل في روينج.