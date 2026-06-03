مباحثات كويتية إماراتية حول الاعتداءات الإيرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الاتصال شهد التأكيد على «إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت فجر اليوم».

وأكد الجانبان، حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها.

وقالت الكويت والبحرين، اليوم الأربعاء، إنهما تعرضتا لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة، بينها استهداف مطار الكويت ما أدىّ إلى سقوط قتيل وعشرات المصابين.

وسبق أن أدانت دولة الإمارات، بـ "أشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها".