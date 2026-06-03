 منافس مصر.. بعثة إيران تحصل على تأشيرات دخول المكسيك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منافس مصر.. بعثة إيران تحصل على تأشيرات دخول المكسيك

رائد سمير
نشر في: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 8:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يونيو 2026 - 8:48 م

حصل أفراد بعثة منتخب إيران، المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، على تأشيرة دخول الأراضي المكسيكية، وذلك قبل حوالي أسبوع من بداية المنافسات.

وأوضح محمد حسن حبيب الله زاده، السفير الإيراني في تركيا، حيث يخوض منتخب إيران معسكره قبل المشاركة في المونديال، أن السلطات المكسيكية سهلت من إجراءات حصول أفراد البعثة على التأشيرات.

وقال محمد حسن حبيب الله زاده في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: "إن تأشيرات اللاعبين الإيرانيين صدرت خلال 48 ساعة، من دون حضورهم الشخصي ومن دون أخذ بصمات الأصابع في سفارة المكسيك".

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن عن حصول أفراد بعثة منتخب إيران على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي سيخوض فيها الفريق مبارياته في دور المجموعات من المونديال.

ومن المُقرر أن يغادر منتخب إيران، يوم السبت المقبل، إلى إسبانيا قبل التوجه إلى دولة المكسيك، حيث يُتوقع وصوله صباح الأحد المقبل.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات، مصر، ونيوزيلندا، وبلجيكا.


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