منظمة الصحة العالمية تحذر: تفشي فيروس إيبولا بالكونغو ما زال خارج نطاق السيطرة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال خارج نطاق السيطرة.

وقال تيدروس، في جنيف بعد زيارة المنطقة المتضررة في شرق الكونغو: "لقد سبقنا المرض، وما زلنا عاجزين عن السيطرة عليه".

ومن المرجح أن يكون الفيروس قد انتشر منذ أسابيع قبل اكتشافه في منتصف مايو المنقضي، ولم يتم اكتشاف سلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس إيبولا، والتي تم تأكيدها من خلال الاختبارات التقليدية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل 344 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينها 60 حالة وفاة، فضلًا عن تأكيد إصابة 15 حالة بالفيروس في أوغندا المجاورة.

وانخفض عدد الحالات المشتبه فيها بشكل كبير من أكثر من 1200 حالة إلى أقل من 170 حالة، إذ جاءت نتيجة معظم العينات المأخوذة من الأشخاص المشتبه في إصابتهم بإيبولا سلبية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الغالبية العظمى من العينات التي تم جمعها تم تحليلها، مضيفة أنها تساعد السلطات بشكل كبير على توسيع قدرة الاختبار في المنطقة.

وأشار تيدروس، إلى عدد من التحديات، متابعًا أنه لا يزال من الصعب عزل ومراقبة الأشخاص المخالطين للمصابين، إذ إنه حتى الآن، لم يتم تحقيق ذلك إلا لنسبة 45% من المخالطين، ولكن هناك حاجة إلى نسبة تزيد عن 90% لوقف الانتشار.

وأضاف: "يجب أيضا بذل المزيد من الجهود لكسب ثقة الجمهور حتى يتمكن المرضى من التقدم والحصول على أفضل رعاية ممكنة في مراكز العلاج المخصصة".

وفي الوقت نفسه، قال تيدروس، إن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل عاجل لتطوير لقاحات وعلاجات لهذا النوع من الفيروس.