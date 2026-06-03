مدرب الأرجنتين يضع المغرب ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم 2026

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن سباق المنافسة على لقب كأس العالم 2026 لن يكون سهلاً، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً في البطولة والمنافسة على التتويج باللقب.

وأوضح سكالوني أن منتخب الأرجنتين سيكون ضمن دائرة المرشحين، لكنه شدد على أن حسم اللقب قبل انطلاق المنافسات أمر مستحيل في ظل تقارب المستويات بين العديد من القوى الكروية العالمية.

وقال في تصريحات لصحيفة "Ole" الأرجنتينية: "هناك ما لا يقل عن 10 إلى 12 منتخباً قادرة تماماً على المنافسة والوصول إلى المباراة النهائية. الأرجنتين ستكون حاضرة بقوة بكل تأكيد، لكن لا يمكن لأحد أن يضمن الفوز في ظل هذه المنافسة".

وعند محاولته حصر القوى المرشحة، عدد مدرب أبطال العالم قائمة ضمت كلاً من: إسبانيا، فرنسا، البرتغال، إنجلترا، البرازيل، كولومبيا، أوروجواي، والمغرب، قبل أن يتدارك قائلاً: "لقد بدأت أنسى بعضها.. تذكرت أيضاً كرواتيا، وهناك أسماء أخرى ربما سقطت من ذاكرتي الآن".