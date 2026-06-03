أمير قطر وترامب يبحثان هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن الاتصال شهد استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ضوء التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.

وشدد أمير قطر، خلال الاتصال، على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحوار بين جميع الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.

كما تناول الاتصال أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، مع التأكيد على صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة على المستوى العالمي.