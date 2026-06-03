أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح، جولة تفقدية على مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي للاطلاع على الأضرار الناجمة عن العدوان الإيراني الذي تعرض له المبنى والوقوف على آثارها وتقييم حجمها على المرافق والمنشآت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الصباح اطّلع خلال الجولة على الأضرار التي لحقت بالمبنى، كما استمع إلى شرح من المسئولين المختصين حول الواقعة والإجراءات المتخذة للتعامل معها واحتواء آثارها.

وأكد الوزير الكويتي، أهمية استكمال أعمال المعاينة الفنية وإجراء تقييم شامل ودقيق للأضرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص، مشيدا بجهود الجهات المعنية وسرعة استجابتها ومباشرتها للمهام الموكلة إليها، وما اتخذته من إجراءات لتأمين المواقع المتضررة والحفاظ على سلامة العاملين في الموقع.

وقالت الكويت والبحرين، اليوم الأربعاء، إنهما تعرضتا لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة، بينها استهداف مطار الكويت ما أدىّ إلى سقوط قتيل وعشرات المصابين.