الحرس الثوري الإيراني: العدو مضطر للقبول بقواعد جديدة فرضتها بلادنا في الميدان

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن من وصفه بـ«العدو» مضطر لقبول القواعد الجديدة التي فرضها الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الميدان.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، عن بيان للحرس الثوري: "نيران الحرب الصهيو-أمريكية المفروضة الثالثة أجبرت العدو، بعد أربعين يوما من المقاومة الساحقة، على التوسل لوقف إطلاق النار، فقد بات واضحا أن الثورة الإسلامية، تمضي إلى الأمام باقتدار أكبر من السابق".

وأضاف: «نود التذكير بعدد من النقاط الاستراتيجية يعد أمرا ضروريا ومرشدا، منها صناعة العدو للروايات بهدف إظهار هزيمته على أنها انتصار، والجاهزية القصوى في مواجهة نكث العهود المتأصل لدى العدو، وتماسك جبهة المقاومة حتى تحقيق النصر النهائي».

في السياق نفسه، ذكرت وكالات أنباء إيرانية ، اليوم الأربعاء، أن "طهران لم تقدم خلال الأيام القليلة الماضية أي رد للأمريكيين خلافًا لأوهام ترامب"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن "الوضع مع إيران يتقدم بسرعة وسيسير بشكل جيد جدا. إنهم (الإيرانيون) يقولون إن المفاوضات قيد المصادقة داخل إيران".

وأضافت الوكالة أن "إيران علّقت عمليًا تبادل النصوص عبر الوسطاء بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في لبنان، وذلك إلى حين تلبية الشروط التي تطرحها طهران بشأن الملف اللبناني".

وتابعت: "وعليه، فإن ادعاء ترامب بأن إيران بصدد المصادقة على هذا الأمر لا يمت إلى الواقع بصلة، وإيران ومحور المقاومة لن تلتزما الصمت إزاء الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في لبنان".