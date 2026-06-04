الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع على منطقة استراتيجية

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، تصديه لهجوم شنته قوات "الدعم السريع" على منطقة البركة الاستراتيجية على تخوم مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق).

وقال الجيش، في بيان، إن "قواتنا تصدت لهجوم شنته مليشيا التمرد (الدعم السريع) على منطقة البركة، جنوبي (ولاية) النيل الأزرق، وكبدتهم خسائر فادحة".

وأضاف أن قواته دمرت عددا كبيرا من المركبات القتالية واستولت على أخرى، فضلا عن "تحييد العشرات" من عناصر الدعم السريع.

وتكتسب منطقة البركة، أهمية استراتيجية لكونها تمثل نقطة إمداد رئيسية وملتقى للطرق في جنوب ولاية النيل الأزرق، والمتاخمة للحدود الإثيوبية.

ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان الجيش السوداني في 24 مايو الماضي، بسط سيطرته على منطقة البركة قرب مدينة الكرمك، بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة.

كما أعلم الجيش، الأحد الماضي، مقتل 7 عناصر من قوات "الدعم السريع" وإصابة 4 آخرين على تخوم الكرمك.

وتشهد ولاية النيل الأزرق منذ أشهر اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني من جهة، و"قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال" من جهة أخرى، أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة مناطق ومدن بالولاية.

ويسيطر الجيش على أجزاء واسعة من النيل الأزرق، فيما تقاتل الحركة الشعبية/شمال، الحكومة منذ 2011، للمطالبة بحكم ذاتي في ولايتي "جنوب كردفان والنيل الأزرق".

ومنذ أبريل 2023 تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش إثر خلاف بشأن دمجها في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.